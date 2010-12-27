Выборжанам предстоит окончательно определиться, отказываются ли они от подрядчика "Балткамень"

По словам представителей Фонда капремонта, будет ли далее компания работать на объектах – зависит только от жителей домов.

До 27 июля жителям домов по Ленина, 18; Ленина,6 и Леншоссе, 1 надо определиться: отказываются ли они от подрядчика "Балткамень", который выполняет капремонт в их домах или все-таки дать компании шанс исправить все свои ошибки, недоделки и рассчитаться за причинённый ущерб.

По словам представителей Фонда капремонта, будет ли далее компания работать на объектах – зависит только от жителей домов.

"Я не могу внутренне определиться, насколько можно доверять "Балткамню", не только в плане качества, это мы еще хоть как-то проконтролируем, а в плане сроков", - рассказала одна из жительниц дома по Леншоссе 1.

Как уже ранее писали в Piter.TV, 12 июля Фонд капитального ремонта Ленобласти отправил уведомления о расторжении (https://piter.tv/event/Fond_kapitalnogo_remonta_Lenoblasti_otpravil_uvedomleniya_o_rastorzhenii_kontraktov_s_OOO_BaltKamen_/) контрактов с ООО "БалтКамень", компанией, выполняющей капитальный ремонт в домах города Выборга. Через 15 дней после чего контракты будут разорваны автоматически, если не будет принято другого решения.