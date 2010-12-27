Уведомления от 12 июля о расторжении контрактов на проводимые работы отправлены по трем из пяти домов (Леншоссе 1, Ленина 6 и 18), в которых ООО "БалтКамень" нарушил все сроки проводимых работ.

Фонд капитального ремонта Ленобласти отправил уведомления о расторжении контрактов с ООО "БалтКамень", компанией, выполняющей капитальный ремонт в домах города Выборга.

Уведомления от 12 июля о расторжении контрактов на проводимые работы отправлены по трем из пяти домов (Леншоссе 1, Ленина 6 и 18), в которых ООО "БалтКамень" нарушил все сроки проводимых работ. Согласно опубликованным документам, договора будут расторгнуты через 15 дней. Также в уведомлениях прописаны размеры штрафов, которые грозят компании (почти 6,5 млн по Ленина 6, 9,6 млн – Ленина 18, 9,5 млн – Леншоссе 1).

Больше всего нас сейчас беспокоит то, как быстро сможет заступить на объекты новый подрядчик в случае расторжения контрактов с "Балткамнем". На прошлой неделе на совещании нам озвучивали срок вплоть до полутора лет, мы готовы подождать, только чтобы дома были законсервированы должным образом, а пострадавшим жителям были выплачены все компенсации. рассказал один из представителей инициативной группы местных жителей

Напомним, что на прошлой неделе в администрации Выборга прошло совещание с участием председателя комитета по ЖКХ Ленобласти Александра Тимкова, Управляющего Фондом Андрея Воропаева, заместителя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти Анастасии Кузнецовой, а также представителей авторского надзора, администрации Выборгского района и граждан, представляющих интерес жителей. Именно тогда Александр Тимков и озвучил предстателям ООО "Балткамень", что завтра же им придет уведомление о расторжении контракта.