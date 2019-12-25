Сейчас губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев.

Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября. Соответствующее решение принял региональный парламент.

Его одобрили все депутаты.

После официального опубликования постановления дается старт избирательной кампании. Валерий Лидин, спикер Заксобрания Пензенской области

Кроме выборов главы региона, в Пензенской области состоятся довыборы на пост депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу.

Сейчас губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. На должность врио губернатора его назначил Владимир Путин в 2015 году. В том же году Белозерцев одержал победу на губернаторских выборах.

Ранее заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора.