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Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

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В выборах главый региона могут участвовать самовыдвиженцы.

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора. Они состоятся 13 сентября 2020 года.

Досрочные выборы связаны с тем, что в декабре 2019 года в отставку ушёл Сергей Леченко, один из немногих губернаторов-коммунистов.

- Проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора Иркутской области принят на сессии законодательного собрания. - Александр Ведерников, спикер регионального парламента Иркутской области.

На депутатской сессии выступали юристы. Они рассказали, что в сентябрьских выборах не сможет участвовать бывший глава региона Сергей Левченко. Причина в том, что он был досрочно отправлен в отставку, а выборы также носят статус "досрочных".

При этом сам Левченко регулярно заявлял, что намерен баллотироваться в губернаторы на будущих выборах. Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев заявил, что будет участвовать в них.

Также, по законам Иркутской области, в выборах губернатора региона могут участвовать самовыдвиженцы.

Ранее Лукашенко предупредил силовиков об угрозе "побоищ" на площадях.

Видео: irk.gov.ru

 

Теги: выборы, губернаторы, иркутская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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