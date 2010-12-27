Явка на выборах президента в Петербурге превысила 16%

Горизбирком отчитался о явке избирателей по состоянию на 12.00.

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по состоянию на 12.00 составила 16.24%. Что составляет 573 712 человек в абсолютной цифре. В 2012 году на это же время проголосовали 10.62%, а в 2016 - 6.14%.

Эти данные в стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018" в Доме журналиста озвучила заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова.

Ранее Piter.TV писал, что на 10.00 явка превысила 4.6%. Эта цифра почти в два раза превышала показатели 2012 года.

Кроме того, мы писали, что Общественные наблюдатели сообщили о вбросе на участке в Приморском районе.