Явка на выборах в Петербурге составила 64.49%, лидирует Владимир Путин

Горизбирком огласил данные по явке в Санкт-Петербурге по итогам всего дня выборов.

В Петербурге явка на выборах президента РФ составила 64.49%. Об этом на итоговом брифинге в Доме журналиста заявил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич. Эта цифра превышает показатели явки президентских выборов 2012 года и парламентских выборов 2016 года. Впрочем,

По данным главы горизбиркома, после обработки бюллетеней из 10 ТИКов абсолютным лидером президентской гонки стал Владимир Путин. Действующий президент пока что получил от петербуржцев 75.97% голосов. На втором месте Павел Грудинин с 8.66%. За ним расположились Владимир Жириновский (более 4%) и Ксения Собчак (3.91:).