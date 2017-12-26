День выборов: онлайн-трансляция Piter.TV из Домажура

Сегодня, 18 марта, Piter.TV с 9.30 утра до 1.00 ночи будет вести онлайн-трансляцию из Информационного центра "Выборы Президента Российской Федерации 2018".

Прямая трансляция Piter.TV из Информационного центра "Выборы Президента РФ 2018"

Канал Piter.TV предоставляет своим зрителям уникальную возможность. 18 марта, в течение всего Дня выборов наше СМИ будет рассказывать о ходе голосования в Санкт-Петербурге в режиме онлайн. В эфире Piter.TV петербуржцы смогут ознакомиться с отчетами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сообщества наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в президенты РФ, а также узнать данные экзитполлс и первые результаты Дня выборов.

В 9.30 в Доме журналиста откроется Информационный центр "Выборы Президента Российской Федерации 2018". С этого момента, и в течение всего дня, Piter.TV организует серию прямых включений из ИЦ. Следить за происходящим в информационном центре, смотреть выступления ключевых спикеров и узнавать главные новости дня можно будет в разделе "Наши трансляции". Кроме того, все прямые включения будут транслироваться в плеере на главной странице сайта.

Первый выход в эфир запланирован на 9.30 - именно в это время состоится церемония открытия ИЦ, а также брифинг председателя Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Л.Д. Фомичевой и председателя Комитета по печати и взаимодействию со сми С.Г. Серезлеева. С этого момента начнутся регулярные прямые включения Piter.TV из стен Домжура вплоть до 1.00 ночи 19 марта. Мы первыми покажем официальные выступления представителей Санкт-Петербургскго избиркома и предвыборных штабов всех кандидатов в президенты. В программе выступления председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии В.Н. Панкевича, председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Н.В. Кукурузовой, представителей международных экспертов и наблюдателей, а также других ключевых персоналий Дня выборов.

Кроме того, все самые важные и срочные новости из ИЦ будут появляться в ленте новостей нашего сайта. Оставайтесь с нами и первыми узнавайте свежие данные о выборах президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге!