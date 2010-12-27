Полтавченко уверен, что победа Путина на выборах ведет к успешному развитию страны

В среду, 25 апреля, губернатор выступил с отчетом об итогах деятельности правительства в Законодательном собрании Петербурга.

Во время отчета перед парламентом Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул, что "победа Путина на выборах приведет к прорывному развитию страны". Об этом сообщает издание "Фонтанка".

В среду, 25 апреля, губернатор выступил с отчетом об итогах деятельности правительства в Законодательном собрании Петербурга. Свою речь он начал с обсуждения итогов выборов Президента России. Полтавченко отметил, что успешное экономическое развитие произошло в городе благодаря Путину.

С его помощью и при его непосредственном участии Петербург уже шагнул вперед, как никто другой в России. После 2000 года преодолена дистанция огромного размера, когда темпы преобразования городской среды опережали обычный ход времени. Цитирует "Фонтанка" губернатора Петербурга.

Полтавченко также рассказал, что продолжительность жизни в городе достигла максимума: 75,4 года. Губернатор обратил внимание на рост зарплаты. По его словам, средняя номинальная зарплата выросла на 10%, а реальная – на 5,4%.

Фото: Piter.TV