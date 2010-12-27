Журнал "Charlie Hebdo" высмеял президентские выборы в России

Французские художники изобразили Путина, Навального и Собчак.

Карикатура на выборы Президента России вышла во французском журнале 14 марта. Фото рисунка опубликовал на своей странице в Facebook российский культурный деятель Марат Гельман.

Французские сатирики высмеяли выборы, изобразив их заранее продуманным спектаклем. На карикатуре Владимир Путин, держит в руках куклу - марионетку в красном платье. Так французские художники изобразили Ксению Собчак. По указке президента она говорит:

Меня зовут Ксения Собчак. Я – антипутинский кандидат на выборах Президента.

На заднем плане, за спиной у Путина, сидит человек с завязанными глазами. Это - Алексей Навальный. На глазах у него - повязка, и он одет в странное платье, похожее на смирительную рубашку.

Я - Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте! - кричит персонаж.

Напомним, выборы Президента состоялись 18 марта. В 4 раз на эту должность был избран Владимир Путин. Ксения Собчак в президентской гонке заняла четвертое место - за нее проголосовали 1,68% процента россиян.

Фото: Марат Гельман