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Журнал "Charlie Hebdo" высмеял президентские выборы в России
Сегодня, 13:37
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alexandra08
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Журнал "Charlie Hebdo" высмеял президентские выборы в России

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Французские художники изобразили Путина, Навального и Собчак.

Карикатура на выборы Президента России вышла во французском журнале 14 марта. Фото рисунка опубликовал на своей странице в Facebook российский культурный деятель Марат Гельман.

Французские сатирики высмеяли выборы, изобразив их заранее продуманным спектаклем. На карикатуре Владимир Путин, держит в руках куклу - марионетку в красном платье. Так французские художники изобразили Ксению Собчак. По указке президента она говорит:  

Меня зовут Ксения Собчак. Я – антипутинский кандидат на выборах Президента.

На заднем плане, за спиной у Путина, сидит человек с завязанными глазами. Это - Алексей Навальный. На глазах у него - повязка, и он одет в странное платье, похожее на смирительную рубашку. 

Я -  Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!

  -  кричит персонаж.

Напомним, выборы Президента состоялись 18 марта. В 4 раз на эту должность был избран Владимир Путин. Ксения Собчак в президентской гонке заняла четвертое место  -  за нее проголосовали 1,68% процента россиян.

Фото: Марат Гельман

Теги: charlie hebdo , алексей навальный , выборы президента 2018 , путин , собчак
Категории: Лента новостей Мировые новости

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