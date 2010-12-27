К началу Дня выборов избирком Петербурга получил 14 жалоб на нарушения: 6 из них подтвердились

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о первых жалобах от граждан на нарушения выборного законодательства.

По состоянию на утро 18 марта петербургский избирком получил 14 жалоб на нарушения, связанные с выборами президента РФ. Из них 6 жалоб подтвердились, 3 были направлены на рассмотрение в нижестоящие комиссии, еще 5 не подтвердились. Об этом на брифинге в информационном центре "Выборы Президента РФ 2018" заявил Виктор Панкевич. По словам председателя городского избиркома, большинство жалоб касалось отсутствия избирателей в списках по месту жительства.

За весь период с декабря нам поступило 14 жалоб. В основном, жаловались люди на отсутствие своих имен в списках избирателей. 1 жалоба сообщала о принуждении голосовать по месту жительства, но она не подтвердилась. Несколько жалоб по технической части функции голосовании по месту жительства. И 2 жалобы на решения ИК по ограничению работы смартфонов на участках. Это спорная история. С одной стороны, смартфоны помогают наблюдателям фиксировать нарушения. С другой стороны, могут нарушить права других граждан, пришедших на участки. Виктор Панкевич, глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Из 14 жалоб подтвердились 6 сообщений. Еще 3 в ближайшее время рассмотрят нижестоящие комиссии, т.к. они не касались уровня работы горизбиркома.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся информационный центр "Выборы Президента РФ 2018".