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На Русановской улице горит здание рядом с избирательным участком

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Канал Piter.TV публикует первое видео с места ЧП.

Зрители Piter.TV сообщают о пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга. По словам нашего мобильного корреспондента, вечером здесь загорелось нежилое здание на Русановской улице. Ситуацию осложняет тот факт, что буквально в 500 метрах от места пожара находится средняя общеобразовательная школа № 690. В ней находится избирательный участок и буквально полтора часа назад люди активно голосовали в стенах школы.

Мы публикуем первые кадры с места возгорания на Русановской улице, дом 15. Очевидцы уточняют, что горит то ли гараж, то ли какая-то техническая постройка. Со временем огонь перекинулся на соседние помещения. На видео можно разглядеть детали происходящего, хотя картинка нечетка из-за темного времени суток.

 

Видео: Piter.TV

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Теги: день выборов , новости спб , пожар , происшествия спб , русановская улица
Категории: Картина дня

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