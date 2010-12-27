В Петербурге открылся информационный центр "Выборы Президента РФ 2018"

В Северной столицы в стенах Дома журналиста открылся информационный центр, посвященный Дню выборов.

В Доме журналиста на Невском, 70 открылся Информационный центр "Выборы Президента Российской Федерации 2018". В 9.30 в конференц-зале Домжура состоялся брифинг с участием председателя Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Л.Д. Фомичевой и председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ С.Г. Серезлеева.

В течение дня именно в ИЦ "Выборы Президента РФ 2018" будут озвучены первые данные по явке и первые отчеты наблюдателей, в том числе, международных. Здесь же выступят представители штабов всех кандидатов в президенты РФ. В информационном центре обеспечен доступ журналистов к Интернету и рабочим ПК.

Информационный центр будет работать до часа ночи. Смотреть в прямом эфире за происходящим в Домжуре можно на сайте Piter.TV в разделе трансляции.

Фото: Piter.TV