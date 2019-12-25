"Выборгтеплоэнерго" проверит дома на готовность к следующему отопительному сезону

Управляющие организации должны своевременно восстановить теплоизоляцию на трубопроводах, провести промывку и подготовку внутридомовых систем отопления, принять меры по утеплению домов.

В конце прошлой недели в ходе совещания глав городских и сельских поселений Выборгского района гендиректор теплоснабжающей организации Александр Кривонос обозначил ряд вопросов, которые следует решить управляющим организациям для подготовки жилого фонда к следующему отопительному сезону 2021-2022гг. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Управляющие организации должны своевременно восстановить теплоизоляцию на трубопроводах, провести промывку и подготовку внутридомовых систем отопления, принять меры по утеплению домов, чтобы минимизировать тепловые потери. Особое внимание при проверке готовности будет уделено качеству промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления.

До 15 мая организации, обслуживающие дома, должны согласовать с теплоснабжающей организацией "Выборгтеплоэнерго" графики готовности внутридомовых отопительных систем и индивидуальных тепловых пунктов к отопительному сезону 2021-2022гг.

Мероприятия по обслуживанию и подготовке к отопительному периоду внутридомовых систем отопления находятся в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ. При наличии у инспекции замечаний к выполнению подготовительных мероприятий, к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Тепловой инспекции Выборгтеплоэнерго предстоит проверить более тысячи объектов.

Ранее Ильдар Гилязов потребовал от ТСЖ и УК следить за состоянием жилых домов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО