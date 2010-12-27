Выборгской таможне исполнилось 78 лет

Таможня успешно справляется с возложенными обязанностями по защите экономических интересов государства.

Одна из крупнейших пограничных таможен России отметила 78 лет. Выборгская таможня создана приказом Народного Комиссара Внешней торговли СССР 3 августа 1940 года. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Сегодня в Выборгской таможне работают 10 таможенных постов: многосторонние автомобильные пункты пропуска МАПП Торфяновка, МАПП Брусничное, МАПП Светогорск, железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Бусловская, Морской порт Выборг, Выборгский, Выборгский железнодорожный, Светогорский, Торфяновский и Приозерский таможенные посты, а также 33 отдела и 7 отделений. В таможне работают почти полторы тысячи человек.

Таможня успешно справляется с возложенными обязанностями по защите экономических интересов государства. Александр Ястребов, начальник Выборгской таможни

Ранее мы сообщали, что за 6 месяцев Выборгская таможня принесла в федеральный бюджет 11,2 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба СЗТУ