За 6 месяцев Выборгская таможня принесла в федеральный бюджет 11,2 миллиарда рублей

Руководящий состав Выборгской таможни подвел итоги I полугодия 2018 года.

В конце прошлой недели, 27 июля 2018 года, состоялось совещание руководящего состава Выборгской таможни по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Выборгская таможня продолжила работу по внедрению современных технологий таможенного администрирования и оптимизации таможенных процедур, развитию таможенной инфраструктуры и её технической оснащенности. Александр Ястребов, начальник Выборгской таможни генерал-майор таможенной службы

За январь-июнь 2018 года в федеральный бюджет с Выборгской таможни поступило 11,2 миллиарда рублей. В этом году на 25% вырос товарооборот, при этом импорт увеличился на 27%, экспорта снизился на 4 %, грузооборот снизился на 12 %.

На таможне на 13% увеличились результаты применения служебных собак. В первом полугодии обнаружили на 20% больше наркотиков, на 140% - сильнодействующих и психотропных веществ, на 14% - оружия и боеприпасов, на 78% - табака и табачной продукции. По результатам оперативно-служебной деятельности среди кинологических подразделений СЗТУ кинологический отдел Выборгской таможни занял первое место.

Также после совещания одни сотрудник Выборгской таможни получил нагрудной знак "Отличник таможенной службы", 6 сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями ФТС России.

Вчера мы сообщали, что Выборгская таможня за ЧМ-2018 изъяла больше всего контрафакта.

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