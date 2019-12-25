За сентябрь выборгские таможенники 38 раз пресекли незаконный провоз валюты

Преступления на границе продолжают фиксировать даже в условиях заметного сокращения перевозок.

На Выборгской таможне появляются нарушители даже после значительного сокращения перевозок между Финляндией и Россией. Только за сентябрь было возбуждено 38 административных дел, связанных с недекларированием или недостоверным декларированием наличных на общую сумму 74 тыс. евро. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Самые последние нарушения обнаружены на МАПП "Светогорск" и "Брусничное". Там. нашли нелегальную валюту в рублевом эквиваленте примерно 600 тыс. и более 435 тыс. рублей соответственно.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ со 2 марта 2022 года запрещен вывоз иностранной валюты на сумму, которая превышает эквивалент $10 тыс.

Ранее мы сообщили о том, что Пулковские таможенники пресекли попытку вывоза в Узбекистан более 6,5 млн рублей.

Фото: Пресс-служба СЗТУ