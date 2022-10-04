Пулковские таможенники пресекли попытку вывоза в Узбекистан более 6,5 млн рублей

Мужчина был остановлен сотрудниками таможни в "зелёном" коридоре. Пассажир не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение наличности.

В аэропорту Пулково таможенники пресекли попытку незаконного вывоза наличных денежных средств в особо крупном размере. Вылетающий в Узбекистан россиянин пытался провезти в ручной клади более 6,5 млн рублей. Это более 112 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина был остановлен сотрудниками таможни в "зелёном" коридоре. Пассажир не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение наличности.

Таможенники усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Мужчине грозит штраф в размере до 15-ти кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Ранее петербурженку задержали в Пулково с браслетами Tiffany и часами Rolex.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ