Бывшего сотрудника Выборгской таможни осудили за взяточничество

35-летний госслужащий из Петербурга получил 3 года условно.

Экс-сотрудника Северо-Западной таможни признали виновным в получении взятки. Информация о деле размещена на сайте Выборгской прокуратуры.

35-летнего госслужащего из Северной столицы приговорили к трём годам условного и двум годам испытательного срока. Также на него наложен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Как было установлено следствием, в 2021 году бывший таможенник передал 4 200 долларов от коммерческой организации. Средства предназначались коллегам подсудимого по Северо-Западной таможне. Фигурант полностью признал свою вину.

Ранее мы сообщили о том, что более 420 коррупционеров Петербурга привлекли к ответственности.

Фото: Piter.TV