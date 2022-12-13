Более 420 коррупционеров Петербурга привлекли к ответственности

Прокуроры поддержали обвинение по 373 уголовным делам о коррупционных преступлениях, осудили 388 человек. У 222 виновных изъяли имущество и деньги, добытые преступным путём, на 13,5 млн рублей.

В Петербурге выявили и пресекли 917 коррупционных нарушений за год. Сотрудники вынесли более 430 представлений, к различным видам ответственности привлекли свыше 420 должностных лиц. Об этом 21 февраля рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

СК возбудил шесть уголовных дел, инициировал 10 проверок, досрочно прекратил полномочия восьми депутатов. Предъявили 43 иска в сфере противодействия коррупции более чем на 403 млн рублей.

Прокуроры поддержали обвинение по 373 уголовным делам о коррупционных преступлениях, осудили 388 человек. У 222 виновных изъяли имущество и деньги, добытые преступным путём, на 13,5 млн рублей.

Фото: piter.tv



