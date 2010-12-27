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Выборгская таможня за ЧМ-2018 изъяла больше всего контрафакта
Сегодня, 9:49
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nastya960
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Выборгская таможня за ЧМ-2018 изъяла больше всего контрафакта

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В мае изъяли 26 400 париков с российским триколором.

Почти 155 тысяч контрафактных товаров, маркированных товарными знаками, принадлежащими Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA, изъяли перед и во время ЧМ-2018. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

В Выборгской таможне в мае изъяли 26 400 париков болельщиков с раскраской под цвет российского флага, 29 088 головных уборов для взрослых с символикой российского флага, 19 200 пластиковых очков с пластиковыми линзами с подсветкой, упаковка которых маркирована товарными знаками сходными с товарным знаком ФИФА. Товары изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении.

Для сравнения: в Санкт-Петербургской таможне изъяли 1260 плакатов за этот период. 

Неоднократно использовался на контрафактных товарах и образ всеобщего любимца - символа Чемпионата волка "Забиваки".

Пресс-служба СЗТУ

Все единицы контрафактных товаров, нередко небезопасных для потребителя, изъяты и уничтожены.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг , выборгская таможня , контрафакт , чм2018
Категории: Лента новостей Выборг

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