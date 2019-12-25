  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выборгский театр “Святая Крепость” наградили ”Золотом софита”
Сегодня, 9:18
77
lizapoluda

Выборгский театр “Святая Крепость” наградили ”Золотом софита”

0 0

Приз удалось получить благодаря спектаклю “Ножницы”.

Выборгский театр "Святая крепость" удостоился особого приз экспертного совета под названием "Золотой софит". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

Награда была присуждена труппе за спектакль-детектив "Ножницы", режиссёром которого выступил Георгий Цнобиладзе. Постановку отметили за интерактивность - создателям удалось добиться контакта актеров со зрителями. 

Сюжет спектакля разворачиваемся к парикмахерской: там происходит убийство. Исход расследования во многом определяют люди в зале, поэтому концовка каждый раз уникальна. 

Ранее мы рассказали о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии