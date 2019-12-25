Выборгский театр “Святая Крепость” наградили ”Золотом софита”

Приз удалось получить благодаря спектаклю “Ножницы”.

Выборгский театр "Святая крепость" удостоился особого приз экспертного совета под названием "Золотой софит". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Награда была присуждена труппе за спектакль-детектив "Ножницы", режиссёром которого выступил Георгий Цнобиладзе. Постановку отметили за интерактивность - создателям удалось добиться контакта актеров со зрителями.

Сюжет спектакля разворачиваемся к парикмахерской: там происходит убийство. Исход расследования во многом определяют люди в зале, поэтому концовка каждый раз уникальна.

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Фото: Piter.TV