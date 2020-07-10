Видео: Выборгских молодоженов поздравили в День семьи, любви и верности

Пары получили подарки от губернатора Ленобласти.



В отделе ЗАГС Выборгского района в День семьи, любви и верности состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие две пары молодоженов. Супругам вручили свидетельства о заключении брака, а также свидетельства о рождении детей.

Семьи Бабушкиных и Мартынович получили подарочные наборы для новорожденных от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, памятные медали "Родившемуся на земле Ленинградской" и приветственные адреса от главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина и главы администрации МО "Выборгский район" Геннадия Орлова.

Поздравляя молодоженов, заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин отметил, что именно благодаря семье процветает общество и государство.

Наверное семья для человека - это самое главное, потому что семья для человека является источником любви, добра и всего самого наилучшего. Хочется пожелать, конечно, самого главного - здоровья. Уверен, что ваши семьи будут крепкими, а дети будут расти здоровыми и любить свой родной край. - отметил Шишкин.

Подавая заявления, новобрачные не знали, что их бракосочетание выпадет на такую дату. Но они рады такому совпадению.

Мы хотели раньше подать заявление, из-за того, что были прекращены регистрации и как только выпала возможность, мы сразу подали заявление. Владимир Бабушкин, новобрачный.



Стоит отметить, что управлением ЗАГС администрации МО "Выборгский район" за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано 308 бракосочетаний и 635 новорожденных.