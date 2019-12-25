Выборгский судостроительный завод повысит производительность труда 

Сотрудники пройдут обучение при поддержке Федерального центра компетенций.

Крупнейшее судостроительное предприятие Ленинградской области – Выборгский судостроительный завод – участвует в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" при поддержке Федерального центра компетенций. Сейчас сотрудники готовятся к повышению производительности труда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на областное правительство.

Проект будет развиваться в течение полугода. Вначале работников завода познакомят с инструментами бережливого производства. Рабочая группа под руководством эксперта займутся диагностикой текущего состояния, выявлением проблем и разработкой целевого состояния на основании детализированного плана. После трех месяцев подготовки эксперт будет находиться на предприятии 20% времени и оказывать содействие во внедрении разработок. Руководство завода ставит в качестве основных целей увеличение скорости производства и сокращение случаев незавершенных задач.

Отметим, что к участию в проекте может присоединиться любая компания 47-ого региона из приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство, ЖКХ, ежегодная выручка которого составляет от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год. Кроме того, доля участия зарубежных налоговых резидентов в уставном капитале юридического лица не должна превышать 25%.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошел рейд по парикмахерским.

Фото: http://vyborgshipyard.ru