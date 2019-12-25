В Выборге прошел рейд по парикмахерским

Среди них оказались как добросовестные предприятия, так и нарушители.

В пятницу, 22 мая, по поручению губернатора Ленинградской области в парикмахерских Выборга прошла проверка противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В рейде приняли участие сотрудники комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка. В его ходе был выявлен ряд нарушений требований Роспотребнадзора и регионального Правительства со стороны владельцев предприятий. Так, комиссия обнаружила нарушения в проведении санобработки, игнорирование журнала учета посетителей. Кроме того, некоторые мастера не используют перчатки при работе, а посетителям не выдаются бахилы и маски.

Данный рейд носил информационный и предупредительный характер. Сейчас мы начнем принимать жесткие меры к тем, кто игнорирует необходимые требования. отметила председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая

Кроме того, Нина Сивицкая рассказала о позитивных примерах соблюдению санитарных норм парикмахерскими. Многие из них обеспечивают мастеров масками и перчатками, отслеживают график проведения уборки с использованием спецоборудования и ведут журнал учета с указанием времени посещения, ФИО и контактного номера клиента.

Напомним, что работа парикмахерских в Выборгском районе возобновилась с 12 мая.

Ранее мы рассказали о том, что на Красной площади Выборга раздали маски.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО