Выборгский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по истории

Победители и призеры финала Всероссийской олимпиады школьников смогут поступить в любой ВУЗ страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории прошел в конце марта в Ульяновске. Его участниками стали 299 ребят из 67 регионов России. Учащийся 10 класса школы №37 Выборга Илья Тихонов представлял Ленобласть. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Состязание включало три тура: два письменных и один устный. Дипломы победителей завоевали 25 участников. Призерами олимпиады стали 107 финалистов, среди которых и выборгский ученик 10 класса Илья Тихонов.

Также сейчас в Тюмени проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике. Ученик 11 класса МБОУ "Гимназия" Иван Забавский участвует в интеллектуальном состязании, представляя Ленобласть.

Победители и призеры финала Всероссийской олимпиады школьников смогут поступить в любой ВУЗ страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Определены даты контрольных работ для выборгских девятиклассников. Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году отменено.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО