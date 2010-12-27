Выборгский район занял пять призовых мест в конкурсе "Лучшие в туризме"

Помимо этого, команде из Выборга удалось завоевать три вторых, восемь третьих мест и одно гранд-при.

В Ленобласти определили победителей конкурса "Лучшие в туризме". Выборг занял пять призовых мест из 15 номинаций. Кроме того, район выиграл одно из двух гранд-при.

Представители туристической сферы Выборгского района завоевали ещё три вторых и восемь третьих мест.

По сравнению с другими районами это убедительное преимущество и огромная победа. Эти успехи стали возможными благодаря слаженной работе всех подразделений и комитетов Выборгской администрации. Планка задана высоко, будем развивать сферу туризма в районе в том же духе, - отметил Петр Фомин, начальник отдела туризма администрации МО "Выборгский район"

Диплом I степени в номинации "Лучший маршрут экологического и активного туризма" и "Здоровый образ жизни в Ленобласти" достался "Выборгскому центру поддержки предпринимательства", "Парку Монрепо" и Гостиничному комплексу "Выборг".

В прошлом году музей-заповедник "Парк Монрепо" получил II место в номинации "Лучшее событие культурно-музыкальной направленности" в областном конкурсе "Калейдоскоп путешествий" и гран-при конкурса "Лучшие в туризме" с экскурсионным маршрутом "Пороховые погреба".

Ранее Piter.TV сообщил, что В Ленобласти появилась новая площадка для сбора ТБО.

Фото: travel.lenobl.ru