  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти появилась новая площадка для сбора ТБО
Сегодня, 13:20
20
RipeHarvest

В Ленобласти появилась новая площадка для сбора ТБО

0 0

Прокурор вынес предписания в адрес главы Большеколпанского сельского поселения и нарушения были устранены в кратчайшие сроки.

Жительница Гатчинского района попросила прокуратуру проверить соблюдение законодательства в сфере утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Заявление было принято на личном приеме заместителем Генерального прокурора РФ А.Ю. Захаровым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

В ходе проверки регулятор установил отсутствие площадки для сбора ТБО в деревне Большие Колпаны. Соответственно, около 7 многоквартирных домов и 600 человек остались без специальных площадок для сбора ТКО, которая должна быть организована согласно национальному проекту "Экология" и субвенции администрации Большеколпанского сельского поселения на 2019 год.

В связи с этим городской прокурор вынес предписания в адрес главы района и потребовал устранить нарушения закона. Глава администрации Большеколпанского района принял необходимые меры и права граждан были восстановлены.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Кировске несколько улиц оказались под водой.

Фото: pixabay.com

Теги: большеколпанское сельское поселение, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии