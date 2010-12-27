В Кировске несколько улиц оказались под водой

Вероятнее всего это произошло из-за прорыва трубы или слива воды со стройплощадки.

Несколько улиц в Кировске ушли под воду. Очевидцы поделились фотографиями затопленного города в группе "Gorod47.ru – Кировский район Ленобласти" в социальной сети "ВКонтакте".

Об инцидентах на дорогах стало известно 11 ноября. Сначала вода появилась на пересечении Советской и Горьковской улиц. На кадрах видно, что пешеходу придется обходить затопленный участок, а в машину и вовсе может попасть вода. По прошествии нескольких часов местные жители заявили, что разлив поднялся до улицы Маяковского.

Диспетчеры утверждают, что районная администрация в курсе ситуации на улицах. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что во вторник в Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем.

Фото: ВКонтакте/ подписчики сообщества "Gorod47.ru – Кировский район Ленобласти"