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Выборгский район занял 2 место в Ленобласти по числу добровольных народных дружин
Сегодня, 14:40
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Выборгский район занял 2 место в Ленобласти по числу добровольных народных дружин

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Дружинники, совместно с отрядом УМВД постаралась ликвидировать как можно больше чрезвычайных ситуаций, пожаров и иные внештатных ситуаций.

Выборг стал вторым в списке районов Ленобласти по числу добровольных народных дружин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Всего в Ленобласти зарегистрировано 12 дружин.  Они формируются с целью обеспечения общественной безопасности. 

За текущий год на территории Выборгского района было не допущено ни одного крупного лесного пожара. Все возгорания тушились в течение первых суток и нескольких часов. С точки зрения антитеррористической защищенности в течение 2018-2019 годов управлением безопасности совместно с комитетом образования, администрацией были обследованы, откатегорированны и составлены паспорта безопасности более ста школьных и дошкольных учреждений,

- рассказал Андрей Никитин, заместитель начальника управления безопасности администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг, выборгский район, новости ленобласти, чрезвычайные ситуации
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг, Новости Выборгского района,

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