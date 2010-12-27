Выборгский район занял 2 место в Ленобласти по числу добровольных народных дружин

Дружинники, совместно с отрядом УМВД постаралась ликвидировать как можно больше чрезвычайных ситуаций, пожаров и иные внештатных ситуаций.

Выборг стал вторым в списке районов Ленобласти по числу добровольных народных дружин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Всего в Ленобласти зарегистрировано 12 дружин. Они формируются с целью обеспечения общественной безопасности.

За текущий год на территории Выборгского района было не допущено ни одного крупного лесного пожара. Все возгорания тушились в течение первых суток и нескольких часов. С точки зрения антитеррористической защищенности в течение 2018-2019 годов управлением безопасности совместно с комитетом образования, администрацией были обследованы, откатегорированны и составлены паспорта безопасности более ста школьных и дошкольных учреждений, - рассказал Андрей Никитин, заместитель начальника управления безопасности администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Фото: pixabay.com