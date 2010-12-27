В Выборге состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Вчера, 31 октября районная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила вопрос противопожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Сначала свой доклад представил директор выборгского филиала АО "Газпром Газораспределение Ленобласти" Юрий Садков. Его речь была о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Директор филиала представил сведения об абонентах, которые не хотят заключать договора и были направлены в прокуратуру, администрацию района, УК и ТСЖ.
В случае отсутствия у потребителей договора на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также в случае отказа в допуске специалистов для проведения работ, газораспределительная компания вправе приостановить подачу газа. В настоящее время направлено 1350 уведомлений жителям. Было отключено 110 абонентов, за отсутствие договоров на техобслуживание внутриквартирного оборудования. Составлено 750 актов об отказе в допуске специалистов для проведения осмотров и технического обслуживания внутриквартирного оборудования. АО "Газпром Газораспределение" направляет также сведения в комитет государственного жилищного контроля и надзора
- поделился Юрий Садков, директор выборгского филиала АО "Газпром Газораспределение Ленобласти".
Компании, занимающиеся жилым фондом получили распоряжение, согласно которому они должны оказать содействие по информированию жителей. Кроме того, они обязаны заключить с ними договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Ранее Piter.TV сообщил, что депутаты Ленобласти хотят наладить раздельный сбор мусора.
Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
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