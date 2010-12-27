В Выборге состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

В рамках совещания комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования на территории Выборгского района.

Вчера, 31 октября районная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила вопрос противопожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Сначала свой доклад представил директор выборгского филиала АО "Газпром Газораспределение Ленобласти" Юрий Садков. Его речь была о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Директор филиала представил сведения об абонентах, которые не хотят заключать договора и были направлены в прокуратуру, администрацию района, УК и ТСЖ.

В случае отсутствия у потребителей договора на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также в случае отказа в допуске специалистов для проведения работ, газораспределительная компания вправе приостановить подачу газа. В настоящее время направлено 1350 уведомлений жителям. Было отключено 110 абонентов, за отсутствие договоров на техобслуживание внутриквартирного оборудования. Составлено 750 актов об отказе в допуске специалистов для проведения осмотров и технического обслуживания внутриквартирного оборудования. АО "Газпром Газораспределение" направляет также сведения в комитет государственного жилищного контроля и надзора - поделился Юрий Садков, директор выборгского филиала АО "Газпром Газораспределение Ленобласти".

Компании, занимающиеся жилым фондом получили распоряжение, согласно которому они должны оказать содействие по информированию жителей. Кроме того, они обязаны заключить с ними договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

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Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти