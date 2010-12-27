Депутаты Ленобласти хотят наладить раздельный сбор мусора

Спикеры считают, что необходимо постоянно информировать местных жителей о том, как нужно обращаться с мусором. Как только они привыкнут к новой системе, проблема будет решена.

Депутаты областного парламента пообщались с руководителями СМИ о процессе систематизации раздельного сбора мусора. Об этом сообщил корреспондент Online47.

Власти считают, что решение проблемы возможно только если граждане региона сами захотят поддерживать систему. Депутат областного ЗакСа Николай Кузьмин заверил, что Сосновый Бор уже информирует граждан о новой системе сбора твердых бытовых отходов. Спикер парламента Сергей Бебенин поддержал коллегу. Однако он уточнил, что у властей ещё много работы по данному направлению и эта тема сейчас волнует не только законодательное собрание, но и представителей СМИ. В скором времени в рамках семинара состоится встреча с администрацией МО "Выборгский район" Ленобласти. Они поделятся с коллегами опытом работы по данному направлению.

Напомним, в Выборгском районе реформа стартовала с 1 июня. Также "мусорная реформа" уже реализуется в Приозерском, Всеволожском и Лужском районах. Завтра, 1 ноября завершится переход Ленобласти на "мусорную реформу". Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает, что главная цель - это внедрение современных технологий обработки отходов и ликвидация нелегальных свалок.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском филиал РАНХиГС прошла XV Всероссийская научно-практическая конференция.

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