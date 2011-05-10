Выборгский район Ленобласти становится комфортнее для проживания

Так, в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году в Высоцке построили набережную паркового типа, благоустроили территории в Светогорске и поселке Лесогорский.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов во время своего выступления рассказал, что приоритетами бюджетной политики муниципального образования является рациональное направление бюджетных средств на решение социально-значимых задач, привлечение дополнительного финансирования за счет участия в региональных и федеральных программах, формирование условий для развития территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Так, в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году в Высоцке построили набережную паркового типа, благоустроили территории в Светогорске и поселке Лесогорский. В Каменногорске в 2020 установили первую летнюю сцену со зрительным пространством. В Выборге появился новый сквер Победы.

В 2020-м году также реализовывалась региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". За два года в Гончаровском поселении расселили три дома и один дом расселили в Селезневском.

Выборгский район активно участвует в реализации областных законов "о тысяче добрых дел" – "о сельских старостах" и "об инициативных комиссиях". Средства привлечены на благоустройство детских, спортивных площадок, общественных территорий, обустройство парковочных мест, ремонт дорог, строительство скверов и т.д.

В 2020 году для сирот из Выборгского района было приобретено 25 квартир.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО