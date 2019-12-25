Выборгский район Ленобласти развивает электронные госуслуги

Администрация Выборгского района ведет поступательную политику по передаче функций предоставления муниципальных услуг через МФЦ, устраняя тем самым бюрократические проволочки.

По показателям 2020 года каждый четвертый житель Выборгского района обратился за предоставлением муниципальных услуг в МФЦ. Жителями было подано 28 988 заявлений в адрес органов местного самоуправления, из них 11 983 приходится на администрацию Выборгского района, 17 000 – на администрации городских и сельских поселений. Почти 4 000 заявлений подано в электронном виде через портал Госуслуги. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В настоящее время из 83 видов муниципальных услуг 62 предоставляется через МФЦ. Администрация Выборгского района ведет поступательную политику по передаче функций предоставления муниципальных услуг через МФЦ, устраняя тем самым бюрократические проволочки и экономя время тех, кто хочет получить те или иные услуги.

В Выборгском районе осуществляют деятельность 15 подразделений МФЦ в форме филиала в Выборге, отделов в Приморске, Рощино и Светогорске и удаленных рабочих мест во всех муниципальных образованиях Выборгского района.

За прошлый год непосредственно администрацией Выборгского района принято и обработано 2 322 обращений от граждан и 12 787 обращений юридических лиц.

Накануне в администрации состоялось заседание совета депутатов МО "Выборгский район".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО