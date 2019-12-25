Выборгский район Ленобласти развивает электронные госуслуги

По показателям 2020 года каждый четвертый житель Выборгского района обратился за предоставлением муниципальных услуг в МФЦ. Жителями было подано 28 988 заявлений в адрес органов местного самоуправления, из них 11 983 приходится на администрацию Выборгского района, 17 000 – на администрации городских и сельских поселений. Почти 4 000 заявлений подано в электронном виде через портал Госуслуги. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В настоящее время из 83 видов муниципальных услуг 62 предоставляется через МФЦ. Администрация Выборгского района ведет поступательную политику по передаче функций предоставления муниципальных услуг через МФЦ, устраняя тем самым бюрократические проволочки и экономя время тех, кто хочет получить те или иные услуги.
В Выборгском районе осуществляют деятельность 15 подразделений МФЦ в форме филиала в Выборге, отделов в Приморске, Рощино и Светогорске и удаленных рабочих мест во всех муниципальных образованиях Выборгского района.
За прошлый год непосредственно администрацией Выборгского района принято и обработано 2 322 обращений от граждан и 12 787 обращений юридических лиц.
Накануне в администрации состоялось заседание совета депутатов МО "Выборгский район".
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все