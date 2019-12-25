Выборгский район готовится к зимнему отопительному сезону

Большинство управляющих компаний на 100% подготовили жилфонд к холодам.

В среду, 9 сентября, в Выборге состоялось совещание по подготовке местного жилфонда к приходу зимы. В обсуждении приняли участие руководители областного комитета жилищного контроля и надзора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Совещание провели главный государственный жилищный инспектор региона Олег Ромадов, зампред комитета государственного жилищного надзора и контроля Анастасия Кузнецова и замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко. В качестве участников выступили специалисты комитета городского хозяйства и руководители управляющих компаний. Они подготовили отсчеты по готовности к отопительному сезону.

В общей сложности на территории Выборга 78 жилых домов находятся под управлением собственников. Помощь в этих вопросах им оказывают 78 управляющих организаций и работники ТСЖ, которые, в свою очередь, имеют под своим контролем 866 домов.

Отметим, что большинство компаний оценило готовность к отопительному сезону на 100%. Не успели подготовиться должным образом 12 управляющих организаций и 38 ТСЖ: им необходимо завершить все мероприятия до 15 сентября, в противном случае против них применят санкции.

В ходе совещания было отмечено, что дату начала отопительного сезона полностью определят погодные условия. Планируется, что он стартует после того, как в течение 5-ти дней среднесуточная температура установится на уровне ниже 8 градусов. Исключением станут дома, где отсутствует централизованная система отопления.

Ранее мы рассказали о том, что представители Госжилнадзора провели прием граждан в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО