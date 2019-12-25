Представители Госжилнадзора провели прием граждан в Выборге

Количество жалоб от населения значительно сократилось по сравнению с 2019 годом.

В здании администрации Выборгского района прошел прием местных жителей. На вопросы граждан отвечали сотрудники комитета Госжилнадзора и контроля Ленинградской области, представители муниципальной власти и управляющих компаний. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На встрече также присутствовали главный государственный жилищный инспектор региона Олег Ромадов, зампред комитета государственного жилищного надзора и контроля Анастасия Кузнецова и замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко. Жители имели возможность задать им вопросы о содержании многоквартирных жилых домов на территории Выборга и проведении капитального ремонта жилищного фонда.

По наблюдениям сотрудников Госжилнадзора, количество жалоб от населения заметно сократилось по сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о грамотных действиях управляющих компаний.

Тем не менее, еще присутствуют случаи неудовлетворительной работы со стороны организаций, обслуживающих жилфонд. Все вопросы, с которыми обратились жители Выборга, рассматривались совместно с руководителями управляющих организаций, обслуживающих дом, выработаны решения, определены сроки исполнения. подчеркнула Анастасия Кузнецова

Отметим, что Госжилнадзор также организовал рабочее заседание с компаниями, ответственными за состояние жилфонда.

Ранее глава Выборгского района рассказал, сколько выделяется на поддержку фермеров.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО