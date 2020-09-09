Глава Выборгского района рассказал, сколько выделяется на поддержку фермеров

Выборгский район ранее представил продукты сельского хозяйства на агропромышленной выставке "Агрорусь".

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин рассказал, сколько выделяется на поддержку сельского хозяйства. По его словам, деньги на поддержку фермеров поступают не только из федерального бюджета.

На сегодняшний момент я бы хотел отметить то трудолюбие, с которым наши фермеры производят продукцию. Да, начало года было непростым, но тем не менее внимание Ленинградской области и всех уровней, бюджета Выборгского района всегда было в помощи сельхозпроизводителям. Достаточно сказать, что общая консолидированная сумма, которая выделяется из всех уровней бюджета, это 400 миллионов рублей. Сам Выборгский район помогает производителям в 7 миллионов рублей. Я думаю, что тенденция помощи сохранится, мы видим, что эта отрасль очень перспективна. Дмитрий Никулин, глава МО Выборгский район

Ранее мы рассказывали, что Выборгский район представил продукты сельского хозяйства на агропромышленной выставке "Агрорусь". На ярмарке для Ленинградской области специально отвели целый день.

Фото и видео: Piter.TV