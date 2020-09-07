Живая форель, авторские сувениры и верблюд: как прошла агропромышленная выставка "Агрорусь-2020"

Достижения сельского хозяйства представили в "Экспофоруме".

В "Экспофоруме" завершилась XXIX Международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь-2020". В этом году для Ленинградской области неслучайно был выделен целый день – области есть, что показать.

Еще совсем недавно мы не производили сыры, а сегодня более 100 наименований сыров производят наши крестьянские, фермерские хозяйства, фабрики. Мы не были крупным производителем рыбы, а сегодня занимаем третье место в России по производству форели. В этом году на 20 процентов увеличили продажу товарной рыбы в Петербурге, Ленинградской области и в целом по РФ. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Важную роль в производстве сельскохозяйственной продукции играет Выборгский район.

Достаточно сказать, что сегодня мы среди Ленинградской области первые по рыбному хозяйству, по производству рыбы, у нас развито производство сыров, молока. Все сельхозпроизводители играют важную роль в бюджете Выборгского района. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район" Ленинградской области

На ярмарке район представил молочную продукцию, хлеб, птицу, перепелиные и куриные яйца.

Наш район, как всегда, очень активно участвует во всех мероприятиях. На всех площадках "Агроруси" представлены наши производители. Всего на улице представлены 16 палаток с нашей продукцией: это овощи, мед, мясо, молоко. Все, что есть в нашем районе, представлено не только на выставке, но и на ярмарке, на улице. Надежда Литвиненко, руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района

Кроме того, в Выборгском района ежегодно выращивают до 5 тысяч тонн радужной форели. Живую рыбу, выращенную на реке Вуокса, можно было приобрести на ярмарке "Агрорусь".

Мы знакомим людей, у них есть возможность попробовать конкретно нашу рыбу, не через магазин, где обезличен товар. Мы являемся крупнейшим производителем форели в Ленинградской области. Павел Грачев, заместитель генерального директора "Рыбстандарт"

На ярмарке показали результаты работы фермерского хозяйства: от петухов до настоящего верблюда. О разведении уток рассказала представитель местного фермерского хозяйства.

У нас только сбалансированные корма, мы не добавляем никакой химии. При рождении у нас птенцы не получают антибиотики, только витамины: глюкоза и аскорбиновая кислота. А дальше растут только на хороших кормах. Алена Кулик, директор по развитию крестьянско-фермерского хозяйства "Хутор Барышево"

В этот раз на ярмарке также представили подарки ручной работы: корзины, посуду и украшения. В следующем году "Агрорусь" отметил юбилей – сельское хозяйство России встретится на площадке в 30-й раз.

Фото и видео: Piter.TV