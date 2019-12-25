Выборгский район готовится к отопительному сезону

Теплоснабжающие организации уже начали подключение социальных объектов.

В Выборгском районе начали готовиться к новому отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Теплоснабжающие организации уже начали подключение социальных объектов. В школах, больницах, поликлиниках отопление включат в первую очередь. На остальных объектах запуск тепла будет осуществляться при устойчивой температуре воздуха не выше +8 градусов в течение пяти дней или резком похолодании. Это правило действует для централизованных отопительных сетей.

Если многоквартирный дом оборудован индивидуальной отопительной системой, то дату начала отопительного сезона будут определять собственники.

Согласно статистике прошлых лет, отопление в Выборге включают в конце сентября или в начале октября.

Ранее мы написали о том, что после ареста главы финкомитета Выборга чиновники усилят финансовый контроль.

Фото: Pixabay