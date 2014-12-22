Выборгский район Ленобласти переходит в "желтую" зону по ковиду

Постановление подписал губернатор области.

Выборгский район Ленобласти переходит из "красной" зоны по коронавирусу в "желтую". Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу 1 сентября.

В настоящее время в "красной" зоне находятся Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Гатчинский, Киришский районы и Сосновый Бор. В "желтой" зоне – Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский, Ломоносовский, Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Выборгский районы. И Волховский район находится в "зеленой" зоне.

Ранее Ленобласть запустила спецпроект "Врачи о вакцинации". Врачи расскажут о вакцинации исходя из своего опыта.

Фото: Piter.tv