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Выборгский район Ленобласти переходит в "желтую" зону по ковиду
Сегодня, 22:10
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Выборгский район Ленобласти переходит в "желтую" зону по ковиду

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Постановление подписал губернатор области.

Выборгский район Ленобласти переходит из "красной" зоны по коронавирусу в "желтую". Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу 1 сентября. 

В настоящее время в "красной" зоне находятся Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Гатчинский, Киришский районы и Сосновый Бор. В "желтой" зоне – Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский, Ломоносовский, Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Выборгский районы. И Волховский район находится в "зеленой" зоне. 

Ранее Ленобласть запустила спецпроект "Врачи о вакцинации". Врачи расскажут о вакцинации исходя из своего опыта.

Фото: Piter.tv

Теги: желтая зона, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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