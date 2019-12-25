Выборгский фотограф поделился красотой экомаршрута в парке "Монрепо"

Подписчики оценили великолепие тропы.

Фотограф из Выборга Александр Алабушев устроил своим подписчиками ВКонтакте виртуальную экскурсию по экомаршруту музея-заповедника "Парк Монрепо". В объектив попали живописные виды и элементы благоустройства.

Напомним, что протяженность маршрута на острове Твердыш составляет 3 километра. Начало тропы огибает берега Защитной бухты, а в конце путешественники выходят к Былинному острову.

По словам Александра Алабушева, "Монрепо" – обязательный объект для посещения всех туристов Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о том, что фотоловушка засняла грациозную косулю в Выборгском районе.

Фото: ВКонтакте / id160033492