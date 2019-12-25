Выборгский фотограф поделился красотой экомаршрута в парке "Монрепо"

Фотограф из Выборга Александр Алабушев устроил своим подписчиками ВКонтакте виртуальную экскурсию по экомаршруту музея-заповедника "Парк Монрепо". В объектив попали живописные виды и элементы благоустройства.
Напомним, что протяженность маршрута на острове Твердыш составляет 3 километра. Начало тропы огибает берега Защитной бухты, а в конце путешественники выходят к Былинному острову.
По словам Александра Алабушева, "Монрепо" – обязательный объект для посещения всех туристов Ленинградской области.
Ранее мы рассказали о том, что фотоловушка засняла грациозную косулю в Выборгском районе.
Фото: ВКонтакте / id160033492
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