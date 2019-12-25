Фотоловушка засняла грациозную косулю в Выборгском районе

Животное очень редко выходит из лесной чащи.

Фотоловушка, установленная на территории Выборгского района, запечатлела молодую косулю. Об этом сообщила пресс-служба ЛОГКУ "Леноблохота".

Появление лесой красавицы можно назвать редкостью для здешних мест: изящные животные нечасто выходят на территории, находящиеся близко к людям.

Отметим, что косули включены в Красную книгу. Охота на них запрещена уже полвека.

Ранее мы рассказали о том, что фотоловушка засняла трапезу медвежат в двух районах Ленобласти.

Фото: пресс-служба ЛОГКУ "Леноблохота"