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Фотоловушка засняла грациозную косулю в Выборгском районе
Сегодня, 9:38
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lizapoluda

Фотоловушка засняла грациозную косулю в Выборгском районе

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Животное очень редко выходит из лесной чащи.

Фотоловушка, установленная на территории Выборгского района, запечатлела молодую косулю. Об этом сообщила пресс-служба ЛОГКУ "Леноблохота".

Появление лесой красавицы можно назвать редкостью для здешних мест: изящные животные нечасто выходят на территории, находящиеся близко к людям.

Отметим, что косули включены в Красную книгу. Охота на них запрещена уже полвека. 

Ранее мы рассказали о том, что фотоловушка засняла трапезу медвежат в двух районах Ленобласти.

Фото: пресс-служба ЛОГКУ "Леноблохота"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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