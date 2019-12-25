Фотоловушка засняла грациозную косулю в Выборгском районе

Фотоловушка, установленная на территории Выборгского района, запечатлела молодую косулю. Об этом сообщила пресс-служба ЛОГКУ "Леноблохота".
Появление лесой красавицы можно назвать редкостью для здешних мест: изящные животные нечасто выходят на территории, находящиеся близко к людям.
Отметим, что косули включены в Красную книгу. Охота на них запрещена уже полвека.
Ранее мы рассказали о том, что фотоловушка засняла трапезу медвежат в двух районах Ленобласти.
Фото: пресс-служба ЛОГКУ "Леноблохота"
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