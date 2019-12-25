Выборгский браконьер получил два года за вырубку леса

Нелегальные лесозаготовки привели жителя Выборга на скамью подсудимых.

Выборгский городской суд Ленобласти признал местного жителя виновным в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. За нанесенный природе и государству ущерб мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока. Было доказано, что браконьер при помощи бензопилы совершил незаконную рубку хвойных деревьев под корень до степени прекращения роста, не имея на это соответствующих разрешительных документов. Это преступление предусмотрено частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ.

Ущерб лесному фонду составил 800 тысяч рублей, и суд постановил взыскать с нарушителя штраф в размере 880 200 рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее за нарушение правил охоты в Петербурге был задержан браконьер с оружием.

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