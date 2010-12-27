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Выборгских спортсменов наградили в министерстве спорта РФ
Сегодня, 18:28
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arteliseev

Выборгских спортсменов наградили в министерстве спорта РФ

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Они вошли в состав сборной Ленинградской области, участвовавшей в IX-летней Спартакиаде учащихся России.

Сборная юниоров Ленинградской области, в состав которой вошли и выборгские спортсмены, привезли золотые медали с IX-летней Спартакиады учащихся России. 

Церемония вручения наград прошла в Министерстве спорта Российской Федерации. Юные спортсмены из Ленобласти стали лучшими, среди регионов страны с населением до двух миллионов человек.

Всегдо в Спартакиаде приняли участие почти 200 спортсменов из 47 региона. Они состязались в 28 различных видах соревнований по 25 видам спорта.  Всего команда заработала четыре золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Победы были одержаны в: дзюдо, самбо, велоспорте, ватерполо, теннисе, скалолазание, конном спорте, бадминтоне, парусном спорте и вольной борьбе.

Ранее мы писали, что староста из Выборгского района стала призером конкурса "Лучший староста Ленобласти".

Фото: lenobl.ru

 

Теги: спартакиада, спорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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