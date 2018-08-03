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Староста из Выборгского района стала призером конкурса "Лучший староста Ленобласти"
Сегодня, 17:00
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arteliseev

Староста из Выборгского района стала призером конкурса "Лучший староста Ленобласти"

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Идея конкурса состоит в привлечении к общественной работе старост региона.

В 47 регионе впервые прошел конкурс "Лучший староста Ленобласти". Всего за победу боролись 600 старост из 14 районов области. Татьяна Борткевич из поселка Ландышевка Выборгского района стала призером конкурса. 

Для участия в конкурсе соискатели должны были продемонстрировать презентацию на тему "Я - староста". Их оценивали по критериям: востребованность, социальное партнерство и социальный эффект, эффективное использование природных ресурсов и т.д.

Итоговые оценки выносились за практическую деятельность: количество проведенных собраний граждан, реализацию общественно-значимых проектов. 

Фото: lenobl.ru

Теги: выборгский район ленобласти, лучший староста
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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