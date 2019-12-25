Выборгские волонтеры подвели итоги 2021 года

На церемонию были приглашены представители волонтерских объединений, молодежных общественных организаций города и района, районной администрации. Среди гостей праздника – глава муниципального образования Дмитрий Никулин.

В конце прошлой недели в парадном зале гимназии Выборга состоялась ежегодная торжественная церемония посвящения в добровольцы. С учетом антиковидных требований количество участников мероприятия было ограничено.

На церемонию были приглашены представители волонтерских объединений, молодежных общественных организаций города и района, районной администрации. Среди гостей праздника – глава муниципального образования Дмитрий Никулин.

Дмитрий Никулин выразил глубокую признательность волонтерам за неравнодушное отношение к родному городу и его жителям, а также поблагодарил их за активность, ответственность и искреннее желание помогать людям по зову своего сердца.

Начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Бабенко сообщил, что в Выборгском районе добровольческую деятельность ведут 28 волонтерских объединений, участниками которых стали более 600 человек.

В рамках мероприятия руководителям добровольческих объединений были переданы личные книжки волонтеров для 90 новобранцев этого года.

Лучшим волонтерам и их наставникам были вручены благодарственные письма от губернатора Ленобласти, председателя Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и МАУ "Дом молодежи".

По итогам 2021 года "Лучшим добровольческим объединением" признан клуб "Вольный".

В номинации "Прорыв года" названы два победителя – школьный добровольческий клуб "Помогаторы", организованный на базе СОШ №10, и студенческий добровольческий клуб "Феникс" Выборгского филиала РАНХиГС.

Мероприятие организовано комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" совместно с "Домом молодежи".

На прошлой неделе выборгскую школу посетили участники педагогического форума.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО