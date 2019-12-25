Выборгские судостроители торжественно спустили на воду траулер "Юрий Маточкин"

Заказчику будет предоставлено еще 2 судна.

В пятницу, 19 июня, на Выборгском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду траулера "Юрий Маточкин". Об этом сообщила пресс-служба верфи.



Напомним, что закладка корабля была произведена 1 ноября 2018 года. Заказчиком судна выступило АО "Атлантрыбфлот": всего для компании планируется построить 3 траулера для ловли и хранения рыбы.

На борту судна "Юрий Маточкин" находится оборудование с производительностью вылова и заморозки около 100 тонн рыбы в сутки и трюмы вместимостью до 2375 кубических метров.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе отремонтируют очистные сооружения.

Фото: Пресс-служба ВСЗ