В Выборгском районе отремонтируют очистные сооружения

Мероприятия пройдут в Выборге и в трех поселениях.

ГУП "Леноблводоканал" проведет работы по модернизации объектов водоснабжения-водоотведения в Выборге и приграничных поселениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отметим, что в 2019 году в городе стартовал первый этап проектирования новых водоотчистных сооружений с использованием озоносорбции. В ближайшее время в районных поселениях установят станции очистки и обезжелезивания питьевой воды. Канализационные сооружения обновят не только в Выборге, но и в поселках Глебычево, Красносельское, Рощино.

Ранее мы рассказали о том, что антитеррористическая комиссия Выборгского района обезопасит детские лагеря.

Фото: Piter.TV