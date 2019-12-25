Антитеррористическая комиссия Выборгского района обезопасит детские лагеря

Всего на территории действуют 4 учреждения.

В Выборгском районе прошло заседание муниципальной антитеррористической комиссии по вопросу защиты детских лагерей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

С отчетом выступили представители комитета образования местного комитета образования. В ходе встречи отмечено, что на территории районных лагерей по обеспечению защиты от терроризма выполнены. В частности это стало возможным благодаря проведению семинаров и подготовки персонала к оперативному ответу на угрозы.

Кроме того, представителями администрации Выборгского района было рассмотрено обеспечение безопасности на объектах Выборга.

В результате комиссии материалы направлены в силовые ведомства, службы безопасности, МЧС, и в городскую прокуратуру.

Отметим, что в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса детские оздоровительные лагеря открываются с 1 июля. Всего на территории Выборгского района действуют 4 учреждения - ДОЛ "Волна", ДОЛ "Зеленый остров", ДОЛ "Спутник" и ДОЛ "Имени Ю. Гагарина". Сейчас все они подготовлены для приема смен.

Ранее мы рассказали о том, что под Выборгом построят квартал для многодетных семей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО