Под Выборгом построят квартал для многодетных семей

На проект выделили 225 миллионов рублей.

Правительство Ленинградской области утвердило проект по созданию квартала с частными домами для многодетных семей в микрорайоне Сайменский в Выборгском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

Площадь застройки составит 80 га. Квартал будет состоять из одноэтажных и двухэтажных домов, для которых выделят свыше 300 участков.

Инфраструктура района будет состоять из школы на 400 учащихся, детский сад на 180 воспитанников, ТРЦ, поликлиника и центр дополнительного образования. Для возведения этих построек понадобится внести изменения в ПЗЗ Выборга.

Участки под застройку бесплатно предоставят льготным категориям граждан. Для этого из областной казны будет выделено 225 миллионов рублей: эти же средства пойдут на разработку дорожной системы.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района отстаивает право на реконструкцию путепроводов.

Фото: ВКонтакте / vyborg_news, Pixabay