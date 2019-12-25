Выборгские службы учились ликвидировать очаг африканской чумы свиней

Во вторник, 10 марта, на территории Выборгского района Ленобласти прошли учения по предупреждению распространения очага африканской чумы свиней (АЧС). Согласно легенде, очаг заражения нашли в личном подсобном хозяйстве на территории поселка Гончаровского поселения. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.
Мероприятие совместно провели региональные УМВД и МЧС, "Станция по борьбе с болезнями животных", Управление Россельхознадзора и местная администрация. Главной задачей учений назвали организацию эффективного взаимодействия муниципальных, региональных и федеральных служб с исполнительными властями в случае вспышки очага звериных заболеваний.
Отмечается, что на территории России уже зарегистрировали очаги АЧС, болезнь продолжает распространяться. Именно поэтому районные власти Ленобласти решили усилить меры по недопущению возникновения свиной чумы в Выборгском районе. Большое внимание планируется уделить разъяснительным работам, касающихся соблюдения норм санитарных и ветеринарных требований. Эти пункты актуальны при содержании животных или работам с продукцией животноводства.
Видео: как Выборг очищают от автохлама.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района
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